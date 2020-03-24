شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: أؤيد قرار رحيل إكرامي عن الأهلي.. ومشكلتي مع بادجي اتحلت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي أنه يتساوى مع زميله وصهره شريف اكرامي حول القرارات الخاصة به، ويعود له في العديد من القرارات، مشددا على أن وجهة نظر اكرامي تفرق معه في العديد من المواقف.
تابع في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، من الممكن اغير قراراتي لو أرى أن قرار شريف هو الاصح.
أفصح أنه تفاجأ بقرار رحيل إكرامي عن الأهلي مثله مثل باقي اللاعبين، ولكنني اؤيده لأنني أريده المشاركة في المباريات.
وعن حسم مستقبله والقرار الذي توصل إليه رد، قرار ايه اللي افكر فيه في ظل هذه الظروف الصعبة مع انتشار فيروس كورونا.
وعن أزمة مشادته مع زميله اليو بادجي أكد أنه تم حلها وما حدث نرفزة ملعب ولكن الناس بتكبر الموضوع.
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