شكرا لقرائتكم اكرامي: علاقتي طيبة مع الحضري.. هو لا يحب الجلوس احتياطيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي عن علاقته مع عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية.

قال اكرامي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، علاقتي بالحضري قوية جدا ولكنه ليس صديقي بحكم فارق السن بيني وبينه، وعلاقتي به ليست بنفس مستوى العلاقة مع عبد الله السعيد وأحمد حجازي وأحمد الشناوي وأحمد حسن كوكا.

شدد على أن الحضري لا يحب الجلوس احتياطيا ودائما يحب المشاركة أساسيا.

وعن تجربه في مباراة غانا الشهيرة والتي خسرها منتخب مصر بسداسية، أنه تعرض بكدمة قوية في غضروف الركبة الداخلي وتحامل على نفسه حتى الهدف الرابع وبعدها لم يستطع استكمال المباراة وهو من المباريات الصادمة والتي لا تتكرر مثل مباراة الأهلي وصن داونز.