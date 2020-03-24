شكرا لقرائتكم اكرامي: سبق وطلبت عدم السفر مع الأهلي بعد علمي بأنني خارج السكور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي أنه لم يشعر بالتقصير في حق نفسه خلال مسيرته بالملاعب واحرص على الأداء بقوة في التدريبات وعلى قدر الاجتهاد يكون المردود.

كشف في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، أنه طلب مرة عدم السفر مع الأهلي في إحدى الرحلات الأفريقية بعد أخطارها من طارق سليمان مدرب الحراس بأنه لن يكون في "السكور" الخاص بالمباراة، وهذا طبيعي من الحراس طالما لم يشارك أو يتواجد على الدكة، وفضل عدم السفر والبقاء في مصر.

وبسؤاله عن تفويته في فرصة حراسة عرين منتخب مصر، الكرة مكسب وخسارة اعمل ما علي والتوفيق بيد الله.

وعن الاستمرار لمدة موسمين مع الأهلي بدون مشاركة رد بأنه كان عليه دين للأهلي صاحب الفضل به ولازم يوفي به، لان النادي أعطاه الكثير وعلي أن اتقبل بذلك.