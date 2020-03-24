شكرا لقرائتكم ربيعة يكشف موقفه من مواجهة الزمالك في نهائي افريقيا وسبب كثرة الإصابات بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر يركز في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا. وتابع ربيعة في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "طرف المباراة النهائية لا يشغلنا ونركز بلقاء الوداد الأهم" Advertisements وأضاف: "تلاحم المباريات والمواسم سبب كثرة الاصابات في الأهلي" وأتم: "أتمنى مواجهة الزمالك في النهائي الإفريقي"

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