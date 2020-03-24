«كورونا» يؤجل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أمس عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، التي كان مقرراً لها أن تقام خلال العام الجاري، وهي الخطوة التي جاءت تحت الضغط الذي شكله وباء كورونا، الذي لا يزال يجتاح العالم منذ ظهوره في الصين قبل أكثر من شهرين.

وكانت كندا أول دولة أعلنت عدم مشاركتها في الدورة في حال إقامتها في موعدها المقرر، في وقت أقرت فيه اليابان بأن التأجيل قد يصبح «حتمياً».

ووضعت كندا اللجنة الأولمبية الدولية في مواجهة الأمر الواقع، بإعلانها أمس، أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية، اتخذتا القرار الصعب بعدم إرسال فرقهما للمشاركة في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في صيف 2020.

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وأضافت في بيان مشترك: «تطلب اللجنتان من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين، ومن منظمة الصحة العالمية، تأجيل الألعاب لمدة عام»، مثمنة موقف الأولمبية الدولية باعتبار التأجيل احتمالاً وارداً واستبعاد الإلغاء الكامل، وفتح الموقف الكندي قد فتح الباب أمام الجميع للتعبير عن موقفهم تجاه الأزمة. وقالت بيرت كوجول رئيسة اللجنة الأولمبية النرويجية إن النرويج لن ترسل رياضييها إلى الأولمبياد حتى تتم السيطرة على الوباء.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، صرّح بأنه لا يحبذ إرسال رياضيي بلاده للمشاركة في حال بقيت الألعاب في موعدها، على الرغم من إقراره بأنه لا يتمتع بصلاحية طلب إرجاء الأولمبياد، وفي موقف صب في التوجه ذاته، اعتبرت اللجنة الأولمبية الأسترالية أنه من الواضح أن الأولمبياد لن يقام في موعده المحدد.

وحتى أمس الأول الأحد، بقي المسؤولون اليابانيون على إصرارهم على التحضير لإقامة الألعاب في موعدها، لا سيما وأن طوكيو تستعد لذلك منذ اختيارها مدينة مضيفة عام 2013، ورصدت ميزانية تقدّر بنحو 12 مليار دولار لإقامة الألعاب للمرة الثانية في تاريخها بعد 1964.