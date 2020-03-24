نيمار الثالث عالمياً بعد ميسي ورونالدو في الدخل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيحصل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار على 49 مليون يورو من الرواتب والمكافآت من باريس سان جرمان لموسم 2019-2020، ليكون الأول على هذا الصعيد في ناديه الفرنسي، والثالث عالمياً بعد النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بحسب تقديرات مجلة «فرانس فوتبول».

وستبلغ إيرادات نيمار من ناديه 48,9 مليون يورو، بفارق كبير عن زميليه المهاجمين كيليان مبابي 21,2 مليون يورو، والأوروغوياني إدينسون كافاني 18,4 مليون.

وعلى الصعيد الدولي، يحتل نيمار (28 عاماً) المركز الثالث لجهة الدخل الإجمالي البالغ 95 مليون يورو باحتساب كامل الراتب وعقود الرعاية، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني 131 مليون يورو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي 118 مليوناً.

ولدى المدربين، يحتل المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، المركز الأول 40,5 مليون يورو، أمام الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب انتر ميلان 30 مليوناً، والإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين 27 مليوناً.