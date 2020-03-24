«ضبابية» ومقترحات متباينة في الاجتماع الأول لـ «فنية الرابطة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

بدأ مسؤولو اللجنة الفنية في رابطة المحترفين برئاسة حسن طالب «مهمة مستحيلة» من أجل وضع التصورات التي تتعلق بمصير الموسم الحالي بعد التوقف الإجباري نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وعقدت اللجنة التي تتكون من حسن طالب رئيساً وطارق علي نائباً للرئيس، وعضوية كل من سبيت خاطر وإسماعيل راشد وناصر عبد الله الحمادي وسليمان علي البلوشي اجتماعها الأول بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة وطه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات، مقرر اللجنة.

وحرص عبد الله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة على حضور الاجتماع الأول للجنة، فكانت له كلمة ترحيبية شدد خلالها على أهمية هذه اللجنة ودورها الكبير في تسيير العمل خلال الفترة القادمة.

البند الأهم

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وبرز خلال الاجتماع مصير الموسم الحالي، وهي القضية التي تعتبر «مشكلة عالمية»، لا تتعلق بقرار من الرابطة أو بمسؤولي اللجنة الفنية، خاصة أنها تتعلق بالصالح العام، وبالصحة التي توليها الدولة أهمية كبرى، من أجل ضمان عدم انتشار الوباء.

لم يصدر عن اللجنة في البيان الإعلامي، ما يشير إلى مستقبل المشهد الكروي، لكن الثابت أن فوق الطاولة حضرت العديد من التفاصيل التي جاءت على الشكل التالي:

* إن قرار عودة النشاط وممارسة اللعبة وانضمام اللاعبين إلى التدريبات هو «قرار دولة» وليس مسؤولية اتحاد أو رابطة أو حتى لجنة، خاصة أن التقييم الطبي يصدر من الجهات المسؤولة التي تحدد ما هو الممكن وما هو غير الممكن.

* لم يغفل مسؤولو «الفنية» أهمية وضع فترات زمنية كافية من أجل منح الفرق واللاعبين فرصة الاستعداد وذلك بناء على سيناريوهات عدة تتمثل في:

أ‌- لو تم السماح بعودة النشاط في منتصف إبريل على سبيل المثال، تمنح الفرق فترة أسبوعين من أجل تأهيل اللاعبين، على أن تعود عجلة المسابقة للدوران في بداية مايو المقبل.

ب‌- تم التباحث في مواعيد الحد الأدنى والحد الأقصى لعودة النشاط ولتاريخ نهاية الموسم، خاصة في ظل الأجواء المناخية الصعبة التي ستدخلها البلاد بداية من شهر يونيو المقبل، وهو ما قد يحتم على الفرق واللاعبين التضحية باللعب حتى نهاية يونيو.

ت‌- مراعاة وضعية عقود اللاعبين والمدربين مع الفرق، خاصة مع انتهاء العديد منها مع نهاية مايو أو يونيو المقبلين، وهي المشكلة التي تعتبر «محلية» كما تطال كافة المسابقات والفرق العالمية، ومدار بحث وتقييم من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

ث‌- وضع تصورات وملامح مقترحات، حول موعد إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع التشديد على أن يبقى الحسم بناء على مسار الأمور في الأيام القادمة.

ج‌- دراسة ومراعاة مصير مسابقة دوري أبطال آسيا، وما سيصدر عن الاتحاد القاري من قرارات في القادم من الأيام، خاصة أن استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يهدد بإنهاء كل المسابقات المحلية في غرب القارة، ويجعل مصير المسابقة القارية في خبر كان.

وبناء على كل ما سبق، يبدو أن المشهد العام لا يزال «ضبابياً»، وأن الحكم على موعد عودة التنافس المحلي لا يزال «مجهولاً»، وأن آليات محاربة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة لاعبينا وضمان سلامتهم، ستكون الهاجس الأول قبل أي حسابات فنية أو تنافسية على مستوى المسابقات المحلية.

التطوير الفني

أما على مستوى ملف التطوير الفني، فقد ناقش الأعضاء بعض الجوانب الفنية التي تتمثل في كيفية تطوير المسابقات المحلية، ومعالجة أبرز السلبيات التي وضحت في السنوات السابقة والتي تم تعديل بعضها، ويحتاج بعضها الآخر للمزيد من التعديلات بما يسهم في تطوير اللعبة محلياً، وانعكاس الأمر بالإيجاب على مستوى المنتخبات الوطنية.

وناقش المجتمعون وفق البيان التطوير الفني للأندية والمراحل السنية، وهو الملف الذي سيكون «دسماً» على طاولة اللجنة في الفترة القادمة خاصة مع وجود حاجة ماسة لتطوير العمل في المراحل السنية، بما يواكب آلية الاحتراف حتى تسهم فرق المراحل بتأهيل العناصر بدنياً وفنياً بما يجعل منها ذخيرة لفرق الرجال.

وكان رئيس وأعضاء اللجنة قد اطلعوا على الهيكل التنظيمي لإدارة المسابقات والعمليات، وقائمة مسؤولي المباريات المعتمدين في المسابقات المحلية والقارية من مراقبي مباريات، منسقين إعلاميين، ومسؤولي مراقبة الدخول، كما تعرفوا على مهام وصلاحيات كل من إدارة المسابقات والعمليات، اللجنة الفنية وفريق عمل المستشارين.

واطلع المجتمعون على تقرير عن الورشة الفنية التطويرية التي تنظمها الرابطة سنوياً، بهدف تطوير المسابقات والنهوض بقطاع كرة القدم في الدولة من خلال تفعيل الأبحاث والدراسات الفنية والاستفادة من آراء الخبراء والمختصين في كرة القدم، وسط حرص الرابطة على تقييم نتائج المبادرات الفنية التطويرية، والعمل على تجاوز التحديات والعراقيل.