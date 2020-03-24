شكرا لقرائتكم خبر عن متحف نادال يفتح أبوابه إلكترونياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح من الممكن زيارة متحف رافائيل نادال بمدينة ماناكور الإسبانية عبر الواقع الافتراضي، بعد مبادرة مسؤوليه بتسجيل فيديو، بهدف أن يكون عنصراً للتسلية والترفيه خلال هذه الفترة العصيبة. وهو يضم جميع الجوائز التي حصدها لاعب التنس الإسباني الشهير، المتوج ب19 لقب بطولة كبرى جراند سلام.
وأغلق متحف نادال أبوابه، على غرار أكاديميته الرياضية، منذ 14 مارس الجاري.
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