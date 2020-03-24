«المنشطات السعودية» تحذر الرياضيين

فتحت لجنة الرقابة على المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاً مباشراً مع الرياضيين أثناء فترة تعليق النشاط الرياضي للرد على استفساراتهم بشأن المكملات الغذائية والأدوية التي قد يلجأ لها بعضهم خلال إقامتهم بالمنازل احترازاً من تفشي فيروس كورونا «كوفيد -19».

وعممت اللجنة خطاباً جديداً إلى جميع الاتحادات والأندية بقوائم المواد والأدوية المحظورة حتى لا يقع الرياضيون في الفخ خلال فترة توقف النشاط.

وخاطب نادي الاتفاق السعودي نظيره الأهلي المصري لبحث تفعيل بند شراء عقد المهاجم المغربي وليد ازارو بناء على توصية من مدرب الاتفاق خالد العطوي. وشجع الأداء الذي قدمه أزارو منذ انتقاله معاراً إلى الاتفاق في السوق الشتوية الماضية المدرب العطوي على نصح إدارة ناديه بتفعيل بند شراء العقد. ولعب المهاجم المغربي البالغ 25 عاماً، 7 مباريات مع الاتفاق سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً.