شكرا لقرائتكم خبر عن أسونسيو يحرز لقب الليجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز نجم ريال مدريد الإسباني ماركو أسونسيو لقب بطولة «لا ليجا سانتاندر شالينج» في لعبة فيفا 20 أونلاين نظمها موقع ايباي ليانوز لجمع 142 ألف يورو لصالح اليونيسيف ودعم مكافحة فيروس كورونا المستجد. وافتتح أسونسيو التسجيل لريال مدريد في المباراة النهائية أمام ليجانيس (4-2) ثم سجل الثاني ايدين هازارد والثالث جاريث بيل ثم ختم أسونسيو التسجيل ليحصل على جائزة أفضل لاعب. وعلق أسونسيو: «افتتحت التسجيل قبل نصف ساعة من الشوط الأول. أحب أن أكون متخفياً وأعمل بصمت، كانت بطولة جيدة». من جهته، قال نجم الريال الواعد ابراهيم دياز إن الحجر المنزلي جعله محترفاً في لعبة فورتنايت وسط مخاوف من تراجع لياقة اللاعبين مع استمرار فترة إيقاف التمرينات والمباريات.

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