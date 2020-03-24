عيسى الدح يعود إلى ملاكمة المحترفين ويتطلع لإنجاز جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

يواصل عيسى الدح بطل الإمارات في ملاكمة المحترفين، وأحد أبرز رموز اللعبة على المستويين المحلي والعربي تحضيراته المنفردة بصحبة مدربه الأمريكي ولسون، للعودة من جديد إلى العالم الذي أحبه وأبدع فيه وحقق خلاله إنجازات كبيرة لم يحققها غيره من الملاكمين الإماراتيين والعرب طيلة السنوات العشر التي احترف فيها عالم الملاكمة، وحقق خلالها الكثير من الألقاب محلياً ودولياً باسم الدولة قبل انقطاعه وابتعاده، «مضطراً» عن حلبة الملاكمة بسبب الإصابة اللعينة التي لحقت بكتفه بجانب ظروف كثيرة قاهرة ساهمت في ابتعاده المؤقت عن حلبة ملاكمة المحترفين سيقوم بالكشف عنها قريباً.

ومجدداً ساهمت الظروف القاهرة في تأجيل حلم عودة عيسى الدح من جديد ليكمل مسيرته الناجحة في عالم ملاكمة المحترفين، حيث تسبب ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، في تأجيل معسكر إعداده الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية الذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف هذا الشهر، وتسبب أيضاً في تأجيل مواجهته مع البطل المكسيكي دياز التي كان مقرراً لها 20 إبريل المقبل بفلوريدا بالولايات المتحدة.

وقال عيسى الدح: «كنت جاهزاً نفسياً وبدنياً للعودة للحلبة وتحقيق الفوز على أحد أبطال الملاكمة في وزن 67 كج والعودة للوطن بإنجاز جديد في عالم ملاكمة المحترفين، الأمل مازال ممكناً، ننتظر جميعاً فقط أن تزول هذه الغمة وينحصر ذلك الفيروس تماماً وتعود الحياة الطبيعية إلى عالم الرياضة».

وأضاف بقوله: «أنا حالياً ملتزم بتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة بالبعد عن التجمعات الرياضية بمختلف أشكالها، لذا أتدرب حالياً داخل بيتي مع مدربي في النادي المصغر الذي قمت بإنشائه في بيتي في دبي للمحافظة على لياقتي وزيادة مهارتي قبل بدء مشواري المقبل من جديد في عالم ملاكمة المحترفين».