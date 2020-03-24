شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق النشاط الرياضي في الكويت حتى سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت «اللجنة الثلاثية» المشكّلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، أمس الاثنين، تمديد تعليق النشاط الرياضي كاملاً حتى سبتمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعقدت اللجنة اجتماعاً، أمس الاثنين، حضره مديرها العام الدكتور حمود فليطح، ونائب رئيس مجلس إدارتها أسد تقي، ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.
وأكد فليطح أن اللجنة بحثت مجمل الملفات، ومنها الوضع الصحي بناءً على تقارير وزارة الصحة، وأنها تلتزم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
وأوضحت اللجنة في بيان أن التعليق سيمتد حتى الأول من سبتمبر المقبل.
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