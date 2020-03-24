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تأجيل جائزة أذربيجان للفورمولا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان مقرراً في يونيو المقبل، إلى لائحة السباقات المؤجلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت جائزة أذربيجان التي تقام في شوارع باكو، مقررة في السابع من يونيو المقبل، بوصفها المرحلة الثامنة من بطولة 2020.

كان السباق أول الجوائز الكبرى التي ما تزال مدرجة على جدول البطولة، بعد إعلان إلغاء سباقي أستراليا الافتتاحي للموسم، وموناكو، وإرجاء جوائز البحرين وفيتنام والصين، وهولندا وإسبانيا، بسبب وباء «كوفيد 19».

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