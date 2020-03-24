«الشارقة الرياضي» يقيل الكسار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن إقالة فهد الكسار مدير شركة نادي خورفكان الرياضي لكرة القدم على خلفية ردود تم نشرها، مؤخراً، في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أساءت لأحد أندية الإمارة، جاء هذا القرار بعد اجتماعات لجنة التحقيق بناء على طلب الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: نرفض رفضاً تاماً مثل هذه التصرفات من أي جهة أو مسؤول تحت مظلة المجلس، وندعو دائماً إلى التحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف في المجال الرياضي.

وأضاف: نأسف عما بدر من أحد المسؤولين في نادٍ رياضي يتبع للمجلس، لكننا لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات، بما يكفل حقوق جميع الأطراف.