شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مباريات الدوري الإسباني لأجل غير مسمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي لكرة القدم، أمس الاثنين، تمديد تعليق مباريات دوريي الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان مشترك للرابطة والاتحاد: قررت لجنة المتابعة تعليق المنافسات الاحترافية في كرة القدم حتى تقرر السلطات الحكومية في إسبانيا أنه من الممكن استئنافها من دون أي خطر على الصحة.
وأضاف البيان: يتوجه الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري بالشكر الكبير للأشخاص الذين يركزون جهودهم على تأمين الخدمات الأساسية للشعب الإسباني.
وأعلنت السلطات الكروية الإسبانية في 12 مارس تعليق النشاط في الدرجتين الأولى والثانية لمدة مرحلتين على الأقل، في خطوة جاءت في أعقاب إعلان نادي ريال مدريد فرض حجر صحي على كل أفراده بسبب ثبوت إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس «كوفيد-19».
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