إنفانتينو يطالب بحماية العقود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضرورة حماية عقود العاملين في مجال كرة القدم في ظل الظروف التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا. وأكد أن نشاط كرة القدم لن يُستأنف إلا بعد انتهاء حالة الطوارئ.

وقال: لقد أظهرنا روح التعاون والتضامن مع أوروبا وأمريكا الجنوبية، الآن علينا أن نفكر في مواعيد مباريات المنتخبات والقرارات الخاصة بتقنين أوضاع اللاعبين والتعاقدات، ينبغي أن نفكر في حماية العقود، لا بد من اتخاذ تدابير صارمة، ولكن لا يوجد خيار آخر سيتعين علينا جميعاً تقديم تضحيات.

وأضاف: نحن بحاجة إلى دراسة التداعيات العالمية لهذه الأزمة، الموقف الآن صعب، نحن لا نعرف متى تعود الأمور إلى طبيعتها، لكن دعونا ننظر إلى الفرص؛ ربما يمكننا إصلاح كرة القدم العالمية من خلال التراجع خطوة إلى الوراء بنسق مختلف وعدد أقل من البطولات، ولكن أكثر إثارة للاهتمام.

وزاد: ربما يكون هناك عدد أقل من الفرق، ولكن أكثر عدالة؛ عدد أقل من المباريات لحماية صحة اللاعبين، ولكن أكثر عدالة، إنه ليس خيالاً علمياً، علينا أن نقدر الأضرار، وسنرى كيف سنتعامل معها.

وشدد: الصحة أولاً ثم كل شيء آخر، يجب أن نقول بوضوح: ستعود المباريات عندما لا يكون هناك أي خطر على صحة أي شخص؛ ويجب على الاتحادات والروابط اتباع توصيات الحكومات.