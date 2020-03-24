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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتحاد الكرة يؤكد تعليق النشاط تاريخ النشر: 24/03/2020 استمع شدد اتحاد الإمارات لكرة القدم على استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في الدولة لمدة أربعة أسابيع منذ تاريخ 15 مارس كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته فور انتهاء المدة المحددة.

ويأتي القرار بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة التي تبذل جهوداً كبيرة في المحافظة على سلامة كل أفراد المجتمع.

وأكد اتحاد الكرة أن القرار يشمل جميع المسابقات التي يُنظمها كل من الاتحاد ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة إلى جانب كافة التدريبات لجميع المراحل بما فيها الفريق الأول والرديف.

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