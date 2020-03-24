دي ليخت يحب تورينو ولن يغادرها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف كي مولينار والد أنكي خطيبة مدافع اليوفنتوس الهولندي ماتييس دي ليخت، أن صهره يحب مدينة تورينو كثيراً وأنه سيبقى فيها لما بعد انتهاء عقده في 2024 وقال: «باستثناء هذه الأوقات الصعبة، ماتييس وأنكي يحبان تورينو وإيطاليا ولا يشتاقان لأمستردام، يمكنه البقاء في اليوفي 5 سنوات أو 10». وكانت فحوص زملاء دي ليخت إيجابية بفيروس كورونا مثل ديبالا وماتويدي وروجاني إلا أن مولينار قال: ماتييس أجرى الفحص وكان سلبياً لذا لم يكن هناك داع لفحص أنكي، اليوفنتوس أثبت في هذه المحنة أنه أكثر من مجرد نادي كرة. إنه مثل العائلة للأولاد الصغار. كان هناك بعض القلق في البداية خصوصاً أن ابنتي صديقة لميكيلا خطيبة روجاني والتي هي أيضاً مصابة بالفيروس لكن كل شيء على ما يرام الآن. وتوج دي ليخت بجائزة الفتى الذهبي عام 2018 وانتقل من أياكس لليوفي في اليف ولعب معه 27 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.