كارتيرون يرحب بتمديد عقده مع الزمالك

تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عدداً من العروض في الفترة الأخيرة من الدوريات الخارجية، إلا أن المدرب الفرنسي أبدى تمسكه باستكمال الموسم الرياضي مع الزمالك، لذا أخطر مسؤولي النادي بموافقته على تمديد تعاقده مع النادي.

وجاءت موافقة الفرنسي كارتيرون على تمديد تعاقده مع الزمالك، لرغبته في التتويج مع الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تأهل الفريق إلى دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، ليواجه الرجاء البيضاوي المغربي، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في دور الثمانية.

ومن المقرر أن يعقد المدرب الفرنسي جلسة مع إدارة الكرة بالزمالك قبل تمديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، لحسم عدد من الملفات المهمة بالفريق، ومناقشة الخطة المستقبلية.

وتوج الزمالك تحت قيادة كارتيرون ببطولتي السوبر المصري والإفريقي على حساب الأهلي والترجي التونسي على الترتيب، قبل أن يتأهل إلى دور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد الأبيض لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية أحد يومي 1 و2 من مايو المقبل، فيما تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته.