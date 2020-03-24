رئيس «طبية الفيفا»: استئناف النشاط في مايو خطوة خطرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر ميشال دي هوغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم في حديث لصحيفة ديلي ميل من خطورة استئناف الدوريات العالمية منتصف مايو المقبل، حتى لو كانت خلف أبواب مغلقة وبدون جماهير.

وانتقد كبير الخبراء الطبيين في كرة القدم العالمية الدوريات الكبرى في أوروبا لاستهداف استئناف المباريات في منتصف مايو، وحثهم على عدم وضع الاعتبارات المالية قبل حياتهم.

وقال دي هوغ إن تحديد موعد عودة النشاط في منتصف مايو المقبل تصرف أحمق وهذا سابق لأوانه، إذا قررت إعادة المسابقات منتصف مايو، عليك أن تبدأ التدريب قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، ليس لدي المستقبل بين يدي ولكن في رأيي هذه ليست فكرة جيدة، إنها بالتأكيد مخاطرة صحية.

وأضاف: ما يمكنني قوله هو أن الفيروس لن يختفي بحلول شهر مايو، ربما يكون عندها قد تقلص في بعض البلدان أكثر من غيرها، لا أستطيع أن أقول متى يجب أن تعود كرة القدم بشكل واقعي مرة أخرى، إنه سؤال صعب للغاية لأنه لا أحد يعرف متى يتم الوصول إلى ذروة الفيروس.

وزاد: إذا بدأت الأندية اللعب خلف أبواب مغلقة، فستحتاج إلى أسبوعين على الأقل من أجل التحضير، وهذا يعني أن اللاعبين والكادر الفني والطبي سيجتمعون في غرف الملابس والاستحمام وما إلى ذلك، وهذا بالضبط ما يجب علينا تجنبه في الوقت الحالي.

وختم قائلاً: هل يمكن أن نعرض حياة اللاعبين للخطر؟ إذا بدأت المسابقة قبل الحصول على الضوء الأخضر من المتخصصين الطبيين، قد يؤدي ذلك إلى وضع الاقتصاد قبل الصحة، وهذا بالضبط ما لا يجب عليهم فعله.