شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب البرازيل تكافح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أندية كرة القدم الكبرى في البرازيل تقديم ملاعبها للهيئات الصحية، من أجل تحويلها إلى مستشفيات وعيادات ميدانية مؤقتة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفي ظل توقف الدوري حتى إشعار آخر بسبب «كوفيد 19»، منحت أكثر من نصف أندية دوري الدرجة الأولى ملاعبها للسلطات الصحية لزيادة سعة المستشفيات لمكافحة الفيروس، لاسيما في مدينتي ساو باولو، وريو دي جانيرو المكتظتين بالسكان، بعدما سجلت في البلاد 18 وفاة، و1128 إصابة.
وقالت السلطات في ساو باولو؛ أكبر المدن البرازيلية، إنها ستضع 200 سرير في ملعب «ماكايمبو» البلدي لتخفيف الضغط عن مستشفيات المدينة، وكذا الحال لدى نادي فلامنجو وكورنثيانز وسانتوس.
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