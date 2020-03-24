الاتحاد الإنجليزي ينفي «لازانيا ويمبلي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نفى اتحاد الكرة الإنجليزي قصة غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بطبخ طبق كبير من اللازانيا على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، والمجند لهذا الطبق وتوزيعه على هامش مكافحة مرض «كوفيد-19».

وبالعودة إلى أصل القصة، كتب شخص يدعى بيلي ماكلين (29 عاماً)، رسالة إلى أصدقائه عبر الواتس أب، ورد فيها: «شقيقتي وشقيق خطيبها يعملان بوزارة الدفاع، ومن بين الأشياء التي يستعدون لفعلها طبق لازانيا كبير، وحالياً يتم بناء موقد كبير في ويمبلي، وسيغلقون السقف كي يصبح الملعب مثل فرن، بعدها يرفع الطبق بطائرات الدرون، ثم يقطع ويوزع على الناس في منازلهم». وقال ماكلين في تصريح للجارديان إنه بعث الرسالة لحفنة من أصدقائه، لكنه اكتشف أنه تم تمريرها لتصبح «تريند»، وأضاف: «أرسلتها لمجموعة كرة قدم ولوالدتي وللفتاة التي أنا معجب بها مررها أعضاء مجموعة الكرة ثم فوجئت بوصول الرسالة لي مجدداً من دون أن أدرك أنها هي رسالتي فعلاً، حتى إن معارفي السابقين سألوني هل أنا صاحب الرسالة؟». واضطر اتحاد الكرة الإنجليزي لتفنيد القصة بعد انتشارها عبر مواقع التواصل.