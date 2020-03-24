شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد فاعل خير منذ الطفولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد عن عمله في أعمال الخير منذ الطفولة، وذلك بعد تغريدة هنأ فيها إحدى الماركات الغذائية التي تبرعت لأعمال الخير في زمن الكورونا. وكشف راشفورد عن مشاركته في منشور ترويجي للماركة من أجل دروس سباحة مجانية عندما كان صغيراً، ونشر صورته مع أطفال آخرين.

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