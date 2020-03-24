الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستعـد لتأجيـل بطولـة العالـم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أنه على استعداد لتأجيل بطولة العالم المقررة العام المقبل إلى موعد آخر بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان، أنه على استعداد للتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية وكل الأطراف الرياضية لتحدد موعد بديل لبطولة العالم المقررة العام المقبل،أن المواعيد البديلة من بينها مواعيد أيضاً في 2021.