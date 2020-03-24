هشام حطب يوضح حقيقة تأجيل أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لم يصل أي خطاب رسمي للجنة من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تأجيل دورة الألعاب الأولمبياد "طوكيو 2020".

وكان ديك باوند، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، قال أنه تقرر تأجيل موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لتقام في وقت لاحق بعد الصيف القادم.

وقال هشام حطب في مداخلة هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "كل هذه تكهنات ولم يصلنا أي شئ رسمي ومستمرين في خطتنا كما هي ويوجد لدينا خطط بديلة إذا كان هناك تأجيل على المدى القصير أو الطويل".

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وأضاف: "كان هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أمس، وهناك عضو يقول إنه متوقع إن الأولمبياد سوف تتأجل".

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "لا نأخذ بأي حديث غير رسمي، هناك متحدث رسمي وموقع وقنوات للجنة الأولمبية الدولية نأخذ منها القرارات الرسمية".

وأتم هشام حطب تصريحاته عن بعض الدول التي صرحت بأنها لن ترسل لاعبيها للأولمبياد في حالة عدم تأجيلها: "هذه أساليب ضغط، ولو سُئلنا هنا في مصر عن هذا الأمر خلال الوقت الحالي والمخاطر التي نواجهها سنقول الأمر ذاته".