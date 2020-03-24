مدرب حراس الأهلي السابق يرد.. هل يحتاج النادي بديلا لإكرامي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق للأهلي، أن شريف إكرامي حارس الفريق اتخذ قرار الرحيل عن النادي في الوقت المناسب، مضيفا أن الأحمر لا يحتاج ضم حارس جديد خلال الفترة الحالية.

وقال سليمان في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "تواجدت مع الأهلي في 2012 وكان شريف إكرامي الحارس الأساسي حتى 2016، وحصلنا على العديد من البطولات على رأسهم خمسة ألقاب قارية".

وأضاف: "شريف إكرامي يملك تاريخا كبيرا مع الأهلي واتخذ قرار الرحيل عن الأهلي في التوقيت المناسب لأن هناك استقرار في مركز حراسة المرمى بوجود كل من محمد الشناوي وعلي لطفي بجانب قطاع الناشئين".

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وأوضح: "إكرامي لم يشارك خلال الفترة الأخيرة، ولم يفتعل أي أزمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة رغم ابتعاده عن التشكيل، وكان له دور إيجابي مع محمد الشناوي والجهاز الفني وجميع اللاعبين".

وأكمل: "رأى خوض تجربة جديدة خارج الأهلي حتى يحصل على فرصة المشاركة في الملعب، وهذا أمر إيجابي ولا يوجد به أي مشكلة، والنادي لم يقف ضد مصلحة اللاعب، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأتم طارق سليمان تصريحاته قائلا: "أرى أن النادي لا يحتاج إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد حاليا، هناك استقرار في مركز حراسة المرمى ومحمد الشناوي متألق".