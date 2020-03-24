رمضان صبحي يتحدث عن خلافه مع بادجي ومصيره مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد رمضان صبحي لاعب وسط النادي الأهلي أن الأزمة التي نشبت بينه وبين السنغالي أليو بادجي انتهت سريعا، وبمجرد تدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وشريف إكرامي حارس الفريق.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن عن توقيع عقوبة ضد رمضان وبادجي على هامش خلاف نشب بينهما في اخر مران للفريق قبل توقف النشاط.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" "ما حدث مجرد خلاف داخل ارض الملعب، اعتدنا أن يتم تضخيم الأمور إعلاميا".

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وأضاف "بعد ١٠ دقائق وبمجرد تدخل فايلر وإكرامي تم حل الأمر والموضوع انتهى".

واختتم رمضان تصريحاته بالحديث عن مستقبله مع الأهلي بعد انتهاء إعارته من هدرسفيد الإنجليزي قائلا "في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن أي امر متعلق بالمستقبل، كرة القدم متوقفة في العالم".

ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي معارا لنهاية الموسم من نادي هدرسفيلد.