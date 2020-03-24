شريف إكرامي: كان لدي فرصة للبقاء في الأهلي.. وهذا موقفي من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، أنه كان يملك فرصة البقاء في الأهلي، مشيرًا إلى أن الراتب الذي كان سيحصل عليه إذا اختار البقاء في القلعة الحمراء يفوق أي ناد آخر.

وكان الأهلي أعلن تلبية رغبة حارسه البديل شريف إكرامي بالرحيل عن الفريق بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وقال إكرامي، في ضيافة "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين: "كان لدي فرصة لاستكمال مشواري مع الأهلي، والمقابل المادي الذي كنت سأتقاضاه يفوق أي مقابل موجود في أي ناد آخر".

وأضاف: "جددت عقدي مع الأهلي في 2017 لأن كان له حق يجب أن أوفيه والظروف كانت مهيئة وقتها، قمت بدوري ولم أفتعل أي مشكلة وحاولت إيصال ما تعلمته لزملائي في غرفة خلع الملابس".

Advertisements

وأوضح: "التجديد على بياض ليس معناه التفاوض ماديا، لا يوجد ملائكة في عالم كرة القدم، التجديد على بياض معناه إبداء رغبتي في الاستمرار، وبعدها يتم التفاوض على الراتب الذي يحصل عليه اللاعب".

وأكمل: "لن أنتقل إلى الزمالك حتى لو تلقيت عرضا منه، أنا أهلاوي ولا يجوز تأثر علاقتي مع النادي والجماهير بالانتقال لنادي منافس، هذا الأمر محسوم بالنسبة لي".

وتابع: "سأنتقل إلى النادي الذي سيتم تقديري فيه بالشكل المناسب وأحصل فيه على فرصة المشاركة".

وأتم إكرامي قائلا: "أجلس احتياطيًا في أكبر ناد في مصر، لا يجوز ترك الدكة حتى أجلس في دكة أخرى، أريد المشاركة (اللعب وحشني)، وأتدرب بنفس القوة والشغف والطموح".