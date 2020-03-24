محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
قال عدلي القيعي مستشار الأهلي للتعاقدات إنه يتمنى بقاء أحمد فتحي في ناديه إذا رأى أن مصلحته تتحقق في التجديد.
كانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أعلنت تأجيل المفاوضات مع فتحي مرتين لتواجد الأخير خارج القاهرة في أجازة.
وأضاف القيعي خلال تعليقه عبر قناة الأهلي "نتمنى بقاء فتحي أحد العناصر الهامة والمؤثرة في الفريق".
وتابع :"لو رأى فتحي أن مصلحته لن تتحقق بالوجود للنادي أتمني مصارحته بقراره ".
وأنهى " فتحي قدم الكثير للأهلي ونحن نقدره وانصحه بتجرد بالتجديد لمصلحته في المقام الأول ".
كانت هذه تفاصيل خبر القيعي : نتمنى بقاء فتحي .. وعليه مصارحتنا لو له قرار أخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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