الأهلي: لا نجبر حسام عاشور على الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال عدلي القيعي، مستشار الأهلي للتعاقدات، إن ناديه لا يجبر حسام عاشور قائد الفريق على الاعتزال بل يتمنى إنهاء مشواره بين صفوفه.

كانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أعلنت عدم حاجة الفريق لحسام عاشور في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم، ومنحته خيارين تكريمًا لتاريخه بإقامة مباراة اعتزال تليق به أو التكفل بقضاء معايشة بأحد الأندية الأوروبية.

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وأضاف القيعي خلال تعليقه عبر قناة الأهلي " عاشور نحترمه ونقدره وهو أمام تضحية أخرى بالمقابل المادي لاستمراره في الملاعب من أجل مستقبله في النادي".

وتابع "لا نجبر عاشور على الاعتزال بل نحبه ونقدره ونتمنى انهاء مشواره بين النادي الذي يحبه ويقدره وباب الأهلي سيظل مفتوح له مهما كان قراره"

وأنهى " نصيحتي له أن يضع في اعتباره وهو يفكر مستقبله القادم وحب والجماهير وأن يتذكر أن تريكة وبركات وجمعة اعتزالوا وهم قادرون على العطاء".