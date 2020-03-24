ياسر إبراهيم يكشف كواليس رفضه للزمالك وحواره مع فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، كواليس انضمامه للنادي الأحمر في يناير 2019 قادما من سموحة، مشيرًا إلى أنه رفض الانتقال إلى الزمالك بحثا عن الاستقرار.

وقال ياسر إبراهيم، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: "وقّعت للأهلي قبل عامين لكن لم تكلل المفاوضات بنجاح مع نادي سموحة، وفي النهاية انتقلت للأهلي خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "جائتني عدة عروض ودخل الزمالك في مفاوضات للتعاقد معي، وكان العرض المادي للفريق الأبيض أكثر من النادي الأهلي، لكني اخترت الانتقال إلى الأهلي بحثا عن الاستقرار، لكن الزمالك ناد كبير".

وأكمل: "أول مباراة ألعبها مع المدرب رينيه فايلر كان لقاء السوبر أمام الزمالك التي توج خلالها باللقب، وقدمت مباراة مميزة لكني غادرت مصابا، وابتعدت عن المشاركة منذ هذا اللقاء".

Advertisements

وتابع صاحب الـ27 عاما: "لم أفهم سبب عدم الاعتماد على خدماتي رغم اجتهادي في التدريبات، كنت قلقا للغاية وأخبرني أصدقائي أن فايلر غير مقتنع بخدماتي، لكني أصريت على إقناعه".

وأوضح: "تحدثت مع فايلر وقلت له ماذا ينقصني حتى أطوره وهذا ليس عيبا وطلبت منه الحصول على فرصتي كاملة بعدم إبعادي عن التشكيل بعد تألقي في مباراة ما، حتى وفقني الله ونجحت في إثبات قدراتي لألعب أساسيا".

وأكد: "فايلر يتمتع باحترافية كبيرة وتقبّل مني ما أقوله وكان سعيدا لاهتمامي، وأشاد بالعقلية التي يرى أنها تميزني، حيث أخبرني خلال الفترة الأخيرة بأنه سعيد لتواجد عقليات مثلي في التعامل بمصر".

واختتم: "أتمنى الانضمام للمنتخب، هذا حلم بالنسبة لي، شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص منتخب بلاده، وطموحي مع الأهلي ليس له حدود، أريد أن أصنع اسما لي والتتويج بكل الألقاب المحلية والإفريقية".