علي معلول يتبرع ماليًا للحكومة التونسية للتصدي لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف: أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تبرع علي معلول قائد نسور قرطاج وظهير النادي الأهلي بمبلغ مالي للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا في بلاده. ووفقًا لما ذكره الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن معلول ساهم في "المد التضامني" لدعم الدولة التونسية. Advertisements وكتب الاتحاد التونسي عبر حسابه: "اللاعب الدولي علي معلول يساهم في المد التضامني لمعاضدة مجهودات الدولة من خلال تبرعه بمبلغ مالي للحساب 1818 المخصص لمقاومة فيروس الكورونا والحد من انتشاره .. قوتنا في وحدتنا وربي يحمي تونس". ونشر حساب الاتحاد التونسي صورة لإيصال التبرع الذي قام به معلول، مع عدم توضيح المبلغ المالي الذي دفعه اللاعب. الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية أعلنت رقم حساب لتربع مواطنيها بمبالغ مالية لدعهما في التصدي لتفشي فيروس كورونا.

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