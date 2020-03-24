جمال عبدالحميد: الأهلي تخلي عني عقب إصابتي

أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق أن الأهلي تخلى عنه وطرده عقب الإصابة التي لحقت به في أحد التدريبات والتي تسبب فيها إكرامي.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: "دخلت اختبارات نادى الزمالك أكثر من مرة وأنا فى سن 14 عام وكان يتم قبولى ولكن لم استطع حضور التدريبات بسبب الإمكانيات المادية الصعبة".

أضاف: "لعبت للفريق الأول بالنادي الأهلي في

سن 18 عاما بعد أن شاهدنى المجرى هيديكوتى، وكان أول راتب لي 2 جنيه".

وواصل:" الكابتن الجوهرى كان مدربا لفريق تحت 21 ولم يكن مقتنعا بى، وشاركت صدفة فى إحدى مباريات فريق 21 بعد إعتذار لاعب اسمه مدحت عبد المسيح لعبت بديل لمدة 20 دقيقة وشاهدنى هيديكوتى والكابتن فؤاد شعبان واختارونى للإنضمام

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للفريق الأول موسم 76/77".

وأضاف: "إكرامى كان سبب في إصابتى بعد التدخل على قدمى في التدريبات مما أدى إلي إجرائي عملية جراحية لتثبيت مسامير في القدم".

واختتم: "مجلس الأهلى قام بعلاج شريف عبد المنعم في لندن بعد الحادث الذي تعرض له مع حسام البدري، ورفض علاجى وطردنى من النادى، ولم يوافقوا على إلتقاطي لصورة مع الفريق بعد أن حققت لقب كأس إفريقيا للنادي،فحصلت مع الأحمر على 3 بطولات دوري، وبطولتين كأس مصر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، ووالدتي باعت الذهب عشان أفك مسامير العملية".