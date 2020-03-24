أسرة الكرة الطائرة بنادي الصيد توجه رساله شكر للإدارة

وجهت أسرة الكرة الطائرة رسالة شكر وتقدير لإدارة نادي الصيد ، وذلك بعد صرف رواتب الجهزة الفنية قبل موعدها إيماناً منها بالظروف العصيبة التي تمر بها البلاد . العصيبة التي تمر بها البلاد . كما وجهت الشكر والتقدير بشكل خاص لكلا من أحمد فتحي رئيس الجهاز لقطاع البنات بنادي الصيد وفروعه، بالإضافة إلي محمود غزال رئس جهازقطاع الذكور بالنادي وفروعه، ومحمود مدبولي مدير فني فرع القطامية، ومحمد شوقي مدير فني فرع 6 أكتوبر. رئيس الجهاز لقطاع البنات بنادي الصيد وفروعه، بالإضافة إلي محمود غزال رئس جهازقطاع الذكور بالنادي وفروعه، ومحمود مدبولي مدير فني فرع القطامية، ومحمد شوقي مدير فني فرع 6 أكتوبر.

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