وجه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة للشعب المصري بسبب فيروس كورونا.
وقال بن شرقي في تصريحات عبر قناة الزمالك "يجب أن يكون الشعب المصري أكثر إلتزاما وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى كما هو الحال بالنسبة عندنا في المغرب حاليا".
وتابع "لعبت موسم ونصف مع الوداد وحصلت على الدوري ودوري أبطال افريقيا وقدمت مستوى مميز، لعبت في الهلال ٧ شهور وبعدها لفرنسا وكانت تجربة مميزة واستفدت منها، أهم شيء بالنسبة لي هو دوري الأبطال والهدف الرئيسي لنا، أحب التحديات جدا".
وأضاف "بحب ألعب وسط الجمهورواللعب بدون جمهور يفقدني الكثير".
وأكمل "لم أكن متخوف من تجربة الزمالك، شقيقي كان قلق وخائف من تجربة الزمالك والآن هو لا يتحدث في هذا الأمر نهائيا بعد تألقي".
وشدد على أن علاقته رائعة مع جماهير الوداد المغربي حتى الآن، مؤكدا أن الفوز على الترجي التونسي كان أمر مهم للغاية لان الوداد تعرض الظلم في نهائي النسخة الماضية أمام الترجي".
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف بن شرقي: لم أكن متخوف من اللعب في الزمالك.. وهذه رسالتي للشعب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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