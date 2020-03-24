مالديني يوجه رسالة إلى الجماهير بعد اصابته بفيروس كورونا

وجه أسطورة نادي ميلان الإيطالي باولو مالديني، رسالة إلى جماهيره عقب إصابته بفيروس كورونا.
وكان نادي ميلان الإيطالي أعلن السبت الماضي، عن إصابه مديره الرياضي وأسطورة الفريق باولو مالديني ، وابنه دانييلبفيروس كورونا، ليدخلا في رحلة العلاج.
وقال مالديني من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام": "أريد أن أشكر الأشخاص الذيأبدوا قلقهم على صحتي وصحة أبني، على وسائل التواصل، وأقول لهم إني بخير، شكراً على عاطفتكم".
وواصل "أريد أن اشكر الأطباء والممرضين والعاملين بمجال الصحة وحماية المدنيين على مواجهتهم تلك الأزمة بأقصى درجات الشجاعة والإحترافية ، لقد جعلونا نشعر بالفخر إننا إيطاليين".
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