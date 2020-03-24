دورتموند يدرس تخفيض رواتب اللاعبين

بات فريق بوروسيا دورتموند الألماني بصدد إتخاذ قرار بتخفيض رواتب اللاعبين، نظراً لإيقاف النشاط الرياضي في الفترة الحالية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لنادي دورتموند في تصريحات لموقع "سبورت 1" أن تخفيض

الرواتب لم يتم إتخاذ قرار بشأنه بعد، وسيتم مناقشة الأمر مع اللاعبين.

واضاف " مازال لدينا الوقت لإتخاذ القرار، ولكننا نتوقع تضامن اللاعبين في تلك الأزمة، خاصة

وأن أندية الدوري الالماني كلها تواجه موقف صعب لم يحدث من قبل، والأهم هو طريقة التعامل مع ذلك الموقف وإدراته بالطريقة الأمثل".

يذكر أن الدوري الألماني توقف خلال الفترة الماضية بسبب إنتشار فيروس كورونا، ولم تعلن رابطة كرة القدم الألمانية عن موعد عودة المسابقة مرة أخرى.