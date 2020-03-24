ديبالا وكيليني وبوفون علي أعتاب التجديد ليوفنتوس

أكدت مصادر مسؤلة داخل نادي يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الإثنين، عن نيتهم في تجديد عقود ثلاث نجوم كبار داخل الفريق، وذلك للحفاظ علي توازن الفريق والربط بين عناصر الشباب والخبرة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن إدارة

البيانكونيري قد استقرت علي تجديد عقود كلا من حارس المرمي بوفون، والمدافع المخضرم جروجيو كيليني، بالإضافة إلي صاحب ال 25 عام الأرجنتيني باولو ديبالا والذي ينتهي عقده مع الفريق في 2022.

وعلل نادي السيدة العجوز سبب التجديد لهؤلاء الثلاث، فيرغب النادي في التجديد لبوفون رغبة في تكريمه ولتحقيق أرقام قياسية جديدة مع الفريق نظرا لكبر سنه، وبالنسبة لكيليني وذلك للإستفاده من خبراته كمدافع مخضرم، أما بالنسبة لديبالا فسيتم التجديد له لضمان استمراره الفريق لأطول فتره ممكنة.