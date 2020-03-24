رئيس رابطة الدوري الإسباني يهاجم رئيس ال "فيفا"

هاجم خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ، تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي أفادت التقليل من عدد المباريات في الموسم الواحد.

وقال تيباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:

" تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".

وجاء هذا بعد ان أدلي جياني أنفنتينو بتصريحات نقلتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قائلا: " "كرة القدم مهددة بالدخول في حالة ركود إذا لم يتم تقليص عدد المباريات في الموسم الواحد" .