كريم بنزيما: أنا بطيء في لعبة فيفا 20 .. ولكني أسرع بالواقع

علق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، على قيام زميله ماركو أسينسيو، بعدم الإعتماد عليه في تشكيل الفريقق الذي خاض به منافسات بطولة "فيفا 20" التي نظمتها رابطة الليجا.

وكانت رابطة الليجا اقامت بطولة "فيفا 20" في أعقاب

توقف بطولة الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا، وأذيعت البطولة على التليفزيون الإسباني.

وجمعت تبرعات قيمتها 140 ألف يورو، من أجل مكافحة فيروس كورونا، بعد أن تابعها أكثر من 170 شخص.

وشهدت البطولة فوز أسينسيو بالبطولة بعد أن لعب بفريق ريال مدريد في النهائي على أيتور روبيال لاعب ليجانيس.

ولم يقم أسينسيو بوضع كريم بنزيما في تشكيل الفريق ليعلق المهاجم الفرنسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام" قائلاً "هو على حق فأنا بطيء للغاية في لعبة فيفا، ولكني في الواقع أسرع بكثير".