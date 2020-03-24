جوفينكو: ارغب في العودة للعب بإيطاليا والإنضمام لمنتخب بلادي

قال الإيطالي سيبستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال أنه يرغب في إنهاء مسيرته بإيطاليا وكشف أنه ما زال يرغب في العودة إلى منتخب بلاده، معتبرا أن الأرجنتيني كارلوس تيفيز أفضل اللاعبين الذين زاملهم.

وقال المهاجم الإيطالي في تصريحات عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": تيفيز يعجبني أكثر من

أي لاعب آخر، لأنه كان هناك تشابه في الشخصية بيننا، وكانت هناك صداقة بيننا خارج الملعب أيض

أضاف: التشيلي فيدال هو أقوى اللاعبين الذين لعبت معهم، لكن الأفضل يعد تيفيز ثم بيرلو وبوغبا.

وحول إمكانية عودته إلى منتخب إيطاليا، ذكر: لا تزال لدي الرغبة من أجل اللعب مجددا في المنتخب، والقرار بيد المدرب، ولكن الطريقة الوحيدة إلى ذلك العودة إلى الدوري الإيطالي، ولدي الرغبة في ذلك، لكنني سعيد حاليا مع الهلال.

وانضم جوفينكو إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي، وتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الفريق والمشاركة في كأس العالم للأندية.