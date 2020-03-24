حساب الهلال السعودي يُبدع في محاربة فيروس كورونا

أبدع الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على موقع “تويتر” في حربه ضد فيروس “كورونا“، في لقطة لاقت استحسان الكثير من جماهير زعيم الكرة السعودية.

ولجأ الحساب الرسمي لبطل آسيا، للقطة “معبرة” من خلال كتابة أحرف “نادي الهلال السعودي” متفرقة عن بعضها البعض، وهذا لتوصيل رسالة خاصة إلى الجماهير، بضرورة اتباع السلامة والعزل الصحي، وعدم الاحتكاك أو التواجد في مناطق مزدحمة.

ولجأت الكثير من الأندية فيما بعض لتطبيق الفكرة، حيث يبحث الجميع حاليًا عن توجيه رسائل “توعية” للعامة، من أجل ضرورة اتباع تعليمات السلامة في الحرب على الفيروس المنتشر في العالم أجمع.

ويتنافس نجوم الكرة السعودية عبر حساباتهم الشخصية، أو من خلال المنصات الرسمية، على توجيه الرسائل لحث الناس على ضرورة البقاء بالمنازل، خلال هذه الفترة.

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وقد بث الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودي مقطعاً، للوزير “الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل” وهو يؤدي تدريبات بدنية بمنزله.