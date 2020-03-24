تقارير | كوليبالي على أعتاب مانشستر يونايتد

حدد نادي نابولي بحسب ما ورد، مدافع فرايبورج “روبن كوخ” كبديل محتمل للمدافع السنغالي “كاليدو كوليبالي” في ملعب سان باولو، في ظل تجدد رغبة الأخير في الرحيل عن جنوب إيطاليا.

ويمكن استخدام مدافع فرايبورغ القوي جسديًا كلاعب وسط دفاعي إذا لزم الأمر، حيث يشارك في الأساس كوسط ميدان، وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” أن الأخير بات قريبًا من الانضمام إلى نجوم الدوري الإيطالي.

وارتبط كوليبالي بالابتعاد عن الأزوري بعد انتهاء الموسم الماضي، وتحديدًا إلى فريق مانشستر يونايتد، الذي أدى رفض نابولي إلى تحوّله إلى المدافع الإنجليزي “هاري ماجواير” .

ومن الواضح أن التعزيزات الدفاعية لليونايتد لم تنته بعد، حيث ينوي المدرب “أولي جونار سولسكاير” وفق التقارير، التخلي عن المدافع الإنجليزي “فيل جونز” من أجل ضم السنغالي البالغ قيمته في سوق الانتقالات 90 مليون يورو.

وقد أنفق رئيس نابولي “أوريليو دي لورنتييس” بالفعل 14 مليون يورو، لجلب أمير رحماني إلى نابولي من هيلاس فيرونا، لكن من المرجح أن ينضم لاعب منتخب كوسوفو “كوخ” إذا غادر كوليبالي صيف 2020.