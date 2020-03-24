فيروس كورنا: إيمانويل أديبايور يخضع للحجر الصحى في بنين

خضع “إيمانويل أديبايور” لاعب نادى أولمبيا الذى يلعب فى دورى باراجواى ومنتخب توجو، للحجر الصحى بمدينة “كوتونو” بدولة بنين، خوفًا من إصابته بـفيروس كورونا الذى انتشر بسرعة كبيرة جدًا في جميع دول العالم.

ونشر موقع “Orange Football Club”، أن أديبايور اضطر للدخول فى الحجر الصحى، عقب وصوله مطار بنين مباشرة، وهو عائد في طريقه إلى بلده توجو، بعد توقف الدورى فى باراجواى.

وكانت السلطات في دولة بنين، قد اتخذت قرارًا شأنها شأن جميع دول العالم تقريبًا، أن أي راكب يصل إلى بنين عن طريق الجو سيتم فرض الحجر الصحي عليه بشكل مؤقت، للتأكد من عدم اصابته بالفيروس التاجي.

ولم يلتفت اللاعب الدولي التوجولي السابق لهذه الإجراءات، وتم القبض عليه فور وصوله إلى مطار برناردين كاردينال غانتين الدولي في كوتونو من أجل وضعه في الحجر الصحي.

وفي ظل هذه الظروف، واجه لاعب كرة القدم التوجولي الموقف بهدوء وبدون أي اعتراض وقال “صحيح أننا نتحدث عن الظروف الحياتية مشيرًا إلى السفر، لكن الصحة أكثر أهمية”.

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وقال المهاجم الذي يبلغ من العمر 36 عامًا في تصريح لـ “ORTB” مكتب الإذاعة والتلفزيون لبنين: “لقد اعتدت على ذلك، الأسف الوحيد لكرة القدم هي انك لا تكون مع العائلة دائمًا”.

وأضاف “انا اقوم بالإتصال بعائلتي في جميع الأوقات للاستفسار عن أخبارهم”.

واختتم “أشعر بالراحة في كوتونو وكأنني في منزلي، وسواء كان الحجر الصحي في بنين أو توجو، فهو شئ مفروض علينا”.

للتذكير، لدى بنين حاليًا خمس حالات إيجابية لـ Covid-19، جميعهم رعايا أجانب.