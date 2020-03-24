ريو فيرديناند: محمد صلاح أفضل من إدين هازارد

وضع قائد نادي مانشستر يونايتد الأسبق “ريو فيرديناند” ثقله في كفة المهاجم المصري “محمد صلاح“، خلال مقارنته بالنجم البلجيكي “إدين هازارد“.

وسئل محلل قنوات “بي تي سبورتس” خلال لقاء عبر “انستغرام” أثناء فترة الحجر الصحي، عن اختياره للأفضل بين جناحي ليفربول وريال مدريد، وذهب رأيه لصالح نجم الفراعنة المحترف في البريميرليج.

وقال ريو “هازارد يمكنه أن يتجاوز أي لاعب آخر بالكرة في موقف واحد ضد واحد، وأنا أحبه، لكن نجم ليفربول هو الأفضل، بالنسبة لي”.

وأضاف أغلى صفقة انتقال لمدافع في التاريخ -سابقًا- “الموسم الماضي لنجم ريال مدريد كان مميزا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، لكن لم يحالفه الحظ في عامه الأول مع ريال مدريد بسبب الإصابات، إنه لاعب يتمتع بخطورة كبيرة في الناحية الهجومية، ويعتبر الأفضل في الجوانب الفردية”.

يذكر أن محمد صلاح استطاع سرقة النجومية من لاعب البلوز السابق، وهذا بعدما حصد للموسم الثاني على التوالي لقب هداف البريميرليج، بالإضافة إلى فوزه في الموسم قبل الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مُجردًا البلجيكي من جائزته عام 2017.