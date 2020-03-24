بايرن ميونخ يُهدد نوير بالتعاقد مع تير شتيجن .. وقلق في برشلونة

تعثرت مفاوضات إدارة نادي بايرن ميونخ مع حارس مرمى الفريق “مانويل نوير“، ولم تصل حتى الآن إلى طريق مُمهد من أجل التوقيع على عقد جديد بين الطرفين.

وبدأت الإدارة البافارية وفق مصادر صحيفة “سبورت” الإسبانية في الضغط على الحارس الأول لمنتخب ألمانيا في العقد الأخير، من خلال ورقة منافسه في المانشافت “مارك آندريه تير شتيجن“، الذي يمر بالتجربة ذاتها مع إدارة برشلونة.

ويعقد ممثلو حارس مونشينجلادباخ السابق جلسات مع مسؤولي فريق برشلونة، من أجل مناقشة عقد تير شتيجن الجديد، وحتى الآن لا تقدم في المفاوضات، وسط رغبة الألماني في الحصول على راتب يتجاوز الـ250 ألف يورو أسبوعياً.

ووفق مصادر الصحيفة الكتلونية، هناك ثمة مفاوضات دارت بين مدير البايرن “حسن صالح حميزيتش” وحامي عرين الكتلان، من أجل الاستفسار حول رغبة الأخير في العودة إلى ألمانيا مرة أخرى، ومن جهة اخرى الضغط على نوير من أجل البقاء والتوقيع على عقده الجديد.

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يذكر أنه كان هناك خلاف منذ أشهر بين الحارسين، وتدخل به مدرب أبطال العالم 2014 “يواخيم لوف”، بعدما طالب حارس برشلونة بفرصته من أجل أن يكون حارس ألمانيا الأول، وهو طلب قوبل بالرفض من لوف الذي أعطى الأفضلية لنوير.