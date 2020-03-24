- 1/2
- 2/2
كشف نادى أرسنال الإنجليزى استمرار تعليق التدريبات فى الفريق اللندني، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمى.
وتعرض مدرب الجانرز “ميكيل آرتيتا” للإصابة بهذا المرض، ولكنه لزم منزله، واقترب وفق آخر التقارير الصحفية من إعلان تعافيه التام من الفيروس، الذي راح ضحيته الآلاف على مستوى العالم.
وأضاف البيان “نتيجة للوضع الحالى سيكون من غير المناسب وغير المسئول أن نطلب من اللاعبين العودة فى هذا الوقت، لذلك يبقى فريقنا الأول، رجالًا ونساءً ولاعبو الأكاديمية فى المنزل”.
يذكر أن آرتيتا خرج لتوه من أجل الحديث للمرة الأولى بعد إصابته بالفيروس، وأكد أنه بات يشعر أنه على ما يرام، وقد استعاد كامل عافيته، بعد ما يقارب الأسبوعين من العزل الصحي، نتيجة ظهور أعراض الكورونا الاولية عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا: بعد ما حدث لأرتيتا آرسنال يرفض العودة للتدريبات مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.