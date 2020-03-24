فيروس كورونا: بعد ما حدث لأرتيتا آرسنال يرفض العودة للتدريبات مرة أخرى

وأضاف البيان “نتيجة للوضع الحالى سيكون من غير المناسب وغير المسئول أن نطلب من اللاعبين العودة فى هذا الوقت، لذلك يبقى فريقنا الأول، رجالًا ونساءً ولاعبو الأكاديمية فى المنزل”.

يذكر أن آرتيتا خرج لتوه من أجل الحديث للمرة الأولى بعد إصابته بالفيروس، وأكد أنه بات يشعر أنه على ما يرام، وقد استعاد كامل عافيته، بعد ما يقارب الأسبوعين من العزل الصحي، نتيجة ظهور أعراض الكورونا الاولية عليه.