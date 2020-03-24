برشلونة يتحدى فيروس كورونا ويحدد موعد العودة إلى التدريبات

بدأ فريق”برشلونة” يفكر جديًا في إيجاد خطة تمكنهم من العودة إلى التدريبات في 27 أبريل، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل مباريات الليجا الإسبانية، وكافة دوريات الدرجات الأدنى، لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس COVID-19.

كما أوقف “برشلونة“، جميع أنشطة النادي والدورات التدريبية كجزء من القيود الأوسع التي أصدرتها الحكومة الإسبانية التي أعلنت حالة الطوارئ.

ومع ذلك، ووفقًا لتقارير نشرت في “Diario AS”، فإن النادي الكتالوني قد حدد 27 أبريل، موعدًا جديدًا لعودتهم إلى التدريب.

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ويأتي هذا القرار من إدارة البرسا، في ظل التوقعات التي أشارت إلى ان أن رابطة الدوري الإسباني تناقش عودة المنافسة في منتصف شهر مايو.

برشلونة

لذلك رأت الإدارة ان العودة في أواخر أبريل ستلائم تاريخ عودة الدوري الإسباني المبلغ عنه في منتصف مايو، وستسمح للفريق بالتدرب لمدة أسبوعين، مع عودة اللاعبين من العزلة الذاتية.