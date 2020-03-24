فيروس كورونا: إصابة شيخ المدربين الآتراك فاتح تريم

تعرض المدرب التركي الشهير “فاتح تريم” للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، كما أعلن بنفسه، اليوم الاثنين، وسط الكثير من القلق على حالته الصحية.

ويعتبر المدرب المعمر واحد من أشهر المدربين عبر تاريخ الكرة التركية، حيث سبق له وقاد عدة أندية تركية كبرى، بالإضافة إلى إشرافه على تدريب منتخب تركيا في أكثر من مناسبة.

وأعلن مدرب غلطة سراي الحالي في تصريح رسمي قائلاً “جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له اليوم إيجابية. لا تقلقوا إنني بين أيادٍ أمينة بالمستشفى”.

يذكر أن هناك العديد من الشخصيات الرياضية الشهيرة في مجال كرة القدم والرياضة عمومًا، تمكن منها هذا الفيروس، سواء لاعبين أو مدربين وحتى إداريين، وكانت آخر النكبات وفاة رئيس نادي ريال مدريد الأسبق “لورينزو سانز” منذ يومين.