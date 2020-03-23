رياضة | عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بأن مسئولي الزمالك فتحوا خط المفاوضات مع أحمد فتحي نجم الأهلي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم يجدد للأحمر بشكل رسمي ولم يتم الإعلان عن فتح باب مفاوضات التجديد.

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وكشفت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك عرضوا على فتحي الحصول على 30 مليون جنيه على أن تكون مدة العقد موسمين مقبلين لكن فتحي لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.

وأشار مصدر داخل الزمالك إلى أن فتحي لم يجتمع مع أي مسئول من الإدارة حتى الآن والأمر لا يتعدى مجرد مفاوضات عن طريق وسطاء حتى هذه اللحظة.

ودخل الزمالك في خط المفاوضات مع أحمد فتحي قبل موسمين وذلك قبل تجديد عقده مع الأهلي لكنهم لم ينجحوا في الحصول على توقيعه وفضل فتحي الاستمرار مع القلعة الحمراء.